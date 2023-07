Bumble For Friends: novo aplicativo para encontrar amizades

Da Redação, com assessoria

A Bumble Inc., empresa-mãe de Bumble, Badoo, Fruitz e Official, anunciou o lançamento do Bumble For Friends, aplicativo independente para encontrar amigos. O programa oferece uma forma para as pessoas ampliarem seus círculos de amizades ao descobrir conexões significativas, gentis e divertidas em sua região, separada da experiência de namoro do Bumble.

O novo aplicativo segue o modo BFF, que está disponível dentro do aplicativo Bumble desde 2016, e possui três modos: relacionamentos românticos (Encontros), amizades platônicas (BFF) e conexões profissionais (Bizz). O Bumble For Friends é gratuito e está disponível para Android e iOS, inicialmente para Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Filipinas, Reino Unido e Estados Unidos. Mais regiões será adicionadas em breve.

Como funciona o Bumble For Friends

Tudo começa com o usuário criando um perfil que reflita sua personalidade e seus interesses, fazendo upload de fotos e mostrando hobbies que ilustrem em que fase da vida está e que tipo de amigos está procurando conhecer.

oferece uma experiência semelhante ao Bumble Date, no qual os membros veem perfis de possíveis amigos com interesses em comum, deslizam para a direita nos perfis com os quais desejam se conectar e são notificados quando há uma combinação. Qualquer pessoa que esteja atualmente usando o modo BFF no aplicativo Bumble e deseje migrar seu perfil e suas conexões para o aplicativo Bumble For Friends poderá fazê-lo ao realizar o download e login no novo aplicativo como usuário existente.

Uma vez que um perfil de BFF é transferido para o aplicativo Bumble For Friends, o modo BFF não estará mais disponível no aplicativo Bumble. As funcionalidades de Date e Bizz permanecem.

Conexões do aplicativo

No novo aplicativo Bumble For Friends , será fácil reunir um grupo para planejar um encontro pessoalmente.

, será fácil reunir um grupo para planejar um encontro pessoalmente. Qualquer usuário pode criar um plano para um encontro em grupo com pelo menos duas de suas conexões na aba de conversas.

O membro seleciona uma atividade planejada de uma lista de sugestões ou cria a própria.

Após selecionar o tema do plano ou criar um título para o chat em grupo, é possível convidar pelo menos duas das conexões.

As conexões receberão um convite em seu chat, com o nome da atividade planejada, que pode ser editado.

Qualquer pessoa que aceitar o convite pode participar do chat em grupo e começar a discutir os detalhes do encontro.