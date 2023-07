Selena Gomez deixa treta de lado e homenageia ex-amiga que lhe doou um rim

27/07/2023 | 08:10



Alerta de reconciliação? Na última quarta-feira, dia 26, Selena Gomez surpreendeu os fãs com uma publicação no Instagram. O motivo? A cantora compartilhou fotos em que aparece ao lado de Francia Raisa, atriz lhe que doou um rim. Contudo, a razão da surpresa é que as duas romperam a amizade anos atrás.

O mais feliz dos aniversários para este ser humano especial. Não importa onde a vida nos leve, eu te amo, escreveu Selena.

O motivo do desentendimento é incerto. Certa vez, Gomez disse que Taylor Swift é a sua única amiga no meio do entretenimento, o que deixou Francia decepcionada. Em outra ocasião, boatos surgiram de que a atriz estava brava com a cantora por não ter parado de consumir bebida alcoólica mesmo após o transplante de rim... O fato é que a relação das duas já não é mais a mesma.

E claro, a publicação carinhosa de Selena acabou dividindo opiniões na web.

A mulher quase que pede o rim de volta e você nessa?, escreveu um fã.

Ela nem te segue mais, apaga isso. Você não precisa ficar se humilhando o resto da vida para ela, completou outro.

Quer ser evoluída a esse ponto, comentou mais um.

Ah, você só pode estar de brincadeira!, se indignou uma seguidora.