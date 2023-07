Polícia Civil prende mais seis suspeitos ligados ao tráfico de drogas na Cracolândia

27/07/2023 | 07:56



A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quarta-feira, 26, seis novos suspeitos de terem envolvimento com o tráfico de drogas na região da Cracolândia, no centro da capital. De acordo com a polícia, um deles é suspeito de ser o maior fornecedor de crack da região.

No último sábado, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) já havia prendido 18 pessoas na região da Cracolândia - 16 delas envolvidas diretamente com o tráfico - após uma operação especial de cercamento e revista na região.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PL), em coletiva de imprensa na segunda-feira, 24, a polícia tem agido no sentido de identificar e prender os traficantes que atuam na Cracolândia. Ao todo, 36 suspeitos já foram identificados e, com as seis novas prisões, 22 deles já foram capturados.

As medidas têm sido tomadas depois de uma escalada de tensão na Cracolândia nas últimas semanas, com depredações de ônibus e veículos, ateamento de fogo e obstrução de ruas por parte de usuários de drogas.

No Twitter da Polícia Civil, Derrite definiu a operação e as novas prisões como "um trabalho espetacular que vai desarticular o crime organizado que abastece de drogas a região da Cracolândia".

Também na segunda-feira, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que as operações de combate ao tráfico de drogas no centro da capital paulista "serão diárias" e que outros traficantes "continuarão sendo presos".

Dias antes, o governador chegou a defender transferir os dependentes químicos para a região do Bom Retiro, também no centro de São Paulo, mas recuou da ideia após ser alvo de uma série de críticas e protestos dos moradores e comerciantes do bairro.