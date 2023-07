Almoço marca aproximação de Bolsonaro e Nunes contra Boulos na disputa por SP

26/07/2023 | 21:04



Um almoço de empresários com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira, 26, se transformou em um evento para pedir apoio ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição em 2024. O encontro aconteceu no Morumbi, bairro nobre da zona oeste da capital paulista.

Embora não tenha declarado apoio explícito a Nunes, Bolsonaro demonstrou preocupação com as eleições do próximo ano. Ele afirmou aos presentes a importância de se conhecer o trabalho de Nunes. "(Tem que) mostrar o que o prefeito fez. Não é do nosso meio apontar os defeitos dos outros", disse.

Além de Bolsonaro e Nunes, estavam presentes no almoço, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten e representantes de diferentes setores da economia. O evento foi organizado pela Confraria Caves, na casa da empresária Marly Mansur, e contou com 250 participantes.

Durante o almoço, Costa Neto enfatizou a importância do ex-presidente apoiar Nunes em 2024, com o objetivo de evitar uma vitória da esquerda, representada pelo pré-candidato do PSOL, Guilherme Boulos, nas urnas. "Nós precisamos nos unir, fazer de tudo para trazer esses votos do Bolsonaro só para somar. Porque se brincarmos aqui, vamos ter o Boulos de prefeito e na próxima eleição ele será candidato a presidente do Brasil, com o dinheiro de São Paulo", afirmou.

O presidente nacional do PL ainda expressou sua felicidade ao constatar que Bolsonaro compreendeu plenamente a importância da união da direita."É evidente que ele queria ter um candidato dele aqui em São Paulo. Ele elegeu o governador, elegeu nosso senador. É evidente que ele queria ter um prefeito dele em São Paulo. Ricardo, eu estou vendo que vai ser o prefeito dele aqui em São Paulo. É isso que nós precisamos trabalhar", disse.

Segundo interlocutores próximos ao ex-presidente, o "núcleo duro do bolsonarismo" deve apoiar a candidatura de Nunes. Isso porque o grupo acredita que a vitória de um candidato de "direita puro" na capital é improvável. Para que o apoio aconteça, porém, o vice da chapa será escolhido a dedo por Bolsonaro.

Ao falar com a imprensa antes do almoço, o prefeito Ricardo Nunes manteve cautela ao comentar sobre eventual apoio de Bolsonaro e chegou a afirmar que não é próxima do ex-presidente. "Não vou forçar ninguém a me apoiar. Estou fazendo o meu trabalho, procurando tornar uma cidade melhor a cada dia e aí deixar as pessoas terem a sua decisão", disse. "Se vier o apoio, ótimo."