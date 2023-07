Sabitzer quer se destacar no Borussia Dortmund com chutes de longe que aprendeu no internato

26/07/2023 | 20:14



Sabitzer não esconde a frustração pela passagem sem brilho no Bayern de Munique. Fora dos planos do clube bávaro, o meio-campista austríaco assinou por quatro anos com o Borussia Dortmund e revelou nesta quarta-feira, em San Diego, na Califórnia, como pretende se transformar em um dos destaques do novo clube: através das finalizações de longa distância que aprendeu quando vivia no internato.

Evitando ao máximo falar o nome do ex-clube e usando o RB Leipzig, onde começou na Alemanha, como referência, o reforço deu a primeira entrevista na nova casa - o time está fazendo a pré-temporada na Califórnia - mostrando enorme personalidade e confiante em um grande trabalho em Dortmund.

"Eu venho aqui com a aspiração de enfrentar todos de frente, com personalidade. Fui convencido (a acertar) pelo time, pelo clube, pelos torcedores. É impressionante, nunca foi muito divertido enfrentar o Borussia Dortmund como adversário com 75 mil pessoas contra. Agora, quero brilhar aqui e me destacar no campeonato como fiz em Leipzig", disse o jogador, sem conter a euforia e confiança.

Ele espera anotar muitos gols na nova casa, apesar de ser jogador de meio-campo. "Tiros de longe são certamente uma arma e podem ajudar. Especialmente contra adversários que estão atrás, é uma ferramenta. Pratiquei muitos chutes a gol quando era mais jovem. Meu melhor amigo no internato era goleiro e eu era apenas um cara que gostava de chutar. Isso certamente contribuiu para a forma como minha técnica de chute é hoje", avaliou.

Sobre o fato de sair de um rival, ele disse que assinar com o Borussia Dortmund é uma grande chance para voltar crescer na carreira. "Eu vi um caminho a seguir para mim. Então começou a conversa com o Borussia. É atraente quando você pode mudar de lado", disse. "Mas esse não foi o único motivo. Fiquei fascinado com a visão que eles tiveram em mim."

