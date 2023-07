Dudu Hatamoto recebe proposta de clube português e deixa a Ponte Preta

26/07/2023 | 20:00



O atacante Dudu Hatamoto não faz mais parte do elenco da Ponte Preta para o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante de 19 anos recebeu uma proposta de um clube do futebol português, não revelado, e pediu desligamento. Ele chegou no início da temporada e conquistou o título da Série A2 do Campeonato Paulista.

O jogador nunca foi unanimidade entre a torcida, ainda mais por ter sido indiciado por tentativa de estupro a uma mulher, enquanto defendia o Botafogo-SP. O atacante teria agredido e mordido o seio da vítima, em um hotel no Rio, com mais dois companheiros de clube.

Quando chegou à Ponte Preta, parte da torcida protestou contra sua contratação. Na época, a diretoria não quis tocar no assunto, mas ressaltou que não iria julgar o atacante, antes do encerramento do processo, que ainda está sob investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Apesar dos protestos, o jogador seguiu rotina normal no clube, participando do acesso à elite estadual com o título da A2 Paulista. Ao todo, com a camisa da Ponte Preta, Hatamoto atuou em 25 jogos e marcou apenas um gol, contra o XV de Piracicaba, pelo Estadual. Seu último jogo foi contra o Juventude, pela 18ª rodada da Série B, quando ficou no banco de reservas.