Irã dá 'respostas detalhadas' aos inspetores de energia da ONU

26/07/2023 | 19:07



O Irã revelou novos detalhes sobre dois locais próximos a Teerã onde foram encontrados vestígios de urânio artificial, em meio a uma investigação do programa nuclear do país. O chefe do programa nuclear civil iraniano, Mohammad Eslami, declarou que enviou "respostas detalhadas" à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

O objetivo é responder às preocupações do órgão ligado à ONU e evitar novas sanções antes do prazo de outubro para suspender as restrições sobre o programa de mísseis balísticos do Irã. A AIEA ainda não respondeu oficialmente, mas o Irã parece estar disposto a cooperar após anos de limitações e tensões com inspeções anteriores.

Os locais em questão foram identificados como Turquzabad e Varamin, próximos a Teerã. Segundo a AIEA, entre 1999 e 2003, ocorreu um projeto piloto em Varamin para processar urânio e convertê-lo em gás, que poderia ser enriquecido usando centrífugas. O Irã nega intenções militares em seu programa nuclear e afirma que é pacífico, mas o Ocidente e a AIEA sustentam que houve um programa nuclear com fins militares até 2003. Turquzabad é apontado como o local para onde parte do material de Varamin foi levado durante a demolição, mas a presença de partículas isotopicamente alteradas no local ainda levanta dúvidas.

A divulgação desses detalhes ocorre em um momento crucial, com o Irã enriquecendo urânio próximo ao nível necessário para armas nucleares e buscando evitar novas sanções internacionais.