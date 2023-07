Museu Barão de Mauá tem itens furtados durante a madrugada, afirma polícia

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



26/07/2023 | 18:16



O Museu Barão de Mauá teve itens furtados durante a madruga desta quarta-feira (26). A Polícia Civil, que investiga o caso, informou que foram levados do equipamento dois computadores, dois monitores de vídeo, além de outros itens eletrônicos. Também foram furtados um fogão e um botijão de gás.

O diretor do museu compareceu hoje à delegacia e relatou que notou a janela do local danificada e, ao verificar o interior do imóvel constatou que diversos itens foram subtraídos na administração e na cozinha.

A Prefeitura de Mauá informou que a Secretaria de Cultura registrou Boletim de Ocorrência, por conta de um arrombamento seguido de furto. O caso foi registrado no 1°DP (Distrito Policial) de Mauá, e segue em investigação.

A GCM (Guarda Civil Municipal) deve intensificar o patrulhamento preventivo na região, em colaboração com o governo estadual nas ações de segurança da cidade, destacou o Paço.

MUSEU

O equipamento cultural, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 276, na Vila Guarani, é patrimônio histórico da cidade, e considerado um bem cultural material tombado pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico).

O museu possui acervo de fotografias, objetos e documentos, e recebe munícipes e alunos em visitas programadas, além de promover exposições e eventos culturais.