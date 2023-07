Rafael Matos vai às quartas de duplas em Umag, mas queda de Demoliner impede duelo brasileiro

26/07/2023 | 17:54



Três dias após fecharem a semana com os vice-campeonatos de duplas em Bastad, na Suécia, e Gstaad, na Suíça, no domingo, respectivamente, Rafael Matos e Marcelo Demoliner entraram em quadra pelas oitavas de final do Torneio de Umag com possibilidade de se enfrentarem na próxima fase do ATP 250 disputado na Croácia. Mas o sentimento foi distinto, com uma classificação e uma eliminação.

Cabeças de chave 3 na Croácia, Rafael Matos e o português Francisco Cabral passaram bem pelo espanhol David Vega Hernandez, ex-parceiro do brasileiro, e o francês Albano Olivetti, em sets diretos. Após 1h36 de partida, estrearam avançando com 6/2 e 7/6 (7/5).

Agora eles enfrentam os holandeses Sanders Arends e David Pel, que passaram pelo brasileiro Marcelo Demoliner e o austríaco Phillip Oswald no super tie-break. A parceria do brasileiro até iniciou bem, com 6/3, mas viu os rivais devolverem o resultado no segundo set e, no desempate, fazerem 10 a 5.

A expectativa dos brasileiros se enfrentarem - formam parceria quando defendem o País - acabou adiada. Mas eles esperam que, com bons jogos e vitórias no cirucuito mundial, o encontro venha logo. Vale ressaltar que Demoliner jogou com novo companheiro. Em Gstaad ele atuou ao lado do holandês Matwe Middelkoop.

Também pelas oitavas em Umag, os segundo favoritos, os franceses Fabien Reboul e Sadio Doumbia confirmaram o favoritismo com duplo 6/2 sobre os indianos Jeevan Nedunchezhiyan e Sriram Balaji, enquanto o equatoriano Gonzalo Escobar e o casaque Aleksandr Nedovyesov surpreenderam os cabeças 4, o checo Adam Pavlasek e o uruguaio Ariel Behar, por 6/3, 4/6 e 10/3.