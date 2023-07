Seguro contra ataques hackers: qual é o ideal para empresas?

Da Redação

Do 33Giga



26/07/2023 | 17:55



Empreender atualmente é praticamente impossível sem uma boa estrutura digital. Um levantamento feito pelo Instituto Ponemon e pela Trend Micro em 2022, com quatro mil empresas em diferentes países, apontou que um terço das empresas globais já foi alvo de no mínimo sete tentativas cada de ataques hackers em 2022.

O relatório semestral apontou ainda que houve um aumento de 84% no número de empresas que sofreram invasão bem-sucedida quando comparado com o ano anterior. O Índice de Risco Cibernético (IRC), que mede o grau de alerta das corporações, mostrou um agravamento na situação entre o segundo semestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022.

Os ataques aconteceram, de maneira geral, de quatro maneiras:

e-mails corporativos, com envio de spams;

por Fileless Malware;

roubo de credenciais;

e Ransomware (sequestro de dados).

Para os brasileiros que têm seus negócios nos Estados Unidos, a BRZ Insurance, corretora de seguros brasileira que atua focada na venda de seguros para a comunidade de brasileiros e latinos que moram nos EUA, esclarece as principais dúvidas sobre seguros que protegem a empresa de cyberattacks.

Cyber Insurance

Para manter a empresa e os diretores protegidos, um bom ponto de partida é contratar um Cyber Insurance. Normalmente, uma apólice deste tipo cobre o custo de um incidente digital, incluindo restauração de redes e computadores de uma empresa, notificações ao consumidor relacionadas à violações de dados, despesas de interrupção de negócios, monitoramento de crédito do cliente e pagamentos de ransomware.

Não ter um Cyber Insurance pode ser considerado negligência e a seguradora pode alegar que os diretores violaram seus deveres fiduciários ao deixar de adquirir uma apólice que possa cobrir os altos custos de um incidente digital.

O Seguro D&O (Directors & Officers) existe para trazer mais tranquilidade e proteção para executivos e administradores de empresas. Estes profissionais carregam grandes responsabilidades na gestão de empresas e podem ser responsabilizados por seus atos de gestão.

A lei prevê a responsabilização, civil ou criminal, de diretores e administradores que causaram danos durante a sua gestão. Os ataques cibernéticos e a perda de dados são os principais riscos enfrentados pelos diretores e executivos (D&O), sendo a extorsão cibernética e vazamento de informações os mais comuns.

Conheça algumas opções de seguros para proteger as operações digitais.

Cyber Liability

O seguro protege não apenas seus dados eletrônicos e sistemas de computador contra ataques cibernéticos, mas também as informações de seus clientes. A cobertura de comprometimento de dados protege os dados de funcionários e clientes no caso de serem hackeados, roubados ou expostos.

Outro componente do seguro é a proteção de recuperação de identidade, que ajuda as vítimas de roubo de identidade a se recuperarem da violação de seus dados pessoais. Ele reembolsa despesas, incluindo salários perdidos e honorários advocatícios.

Equipment breakdown insurance ou Data Processing Coverage:

O seguro contra quebra de equipamentos (equipment breakdown) ajuda na recuperação de interrupções relacionadas a hardware para a retomada de operações comerciais normais, reembolsando pelo tempo e trabalho envolvidos na substituição ou reparo de equipamentos danificados.

Também cobrirá perdas de receita e outras despesas incorridas ao colocar o negócio em espera.

Seguro de Hardware

Outros dois tipos de seguros que podem ser contratados para proteger os hardwares estão abaixo.

Business Owners Policy (BOP)

Uma apólice para proprietários de empresas que incorpora várias formas de seguro e coberturas em um único pacote. São eles: business income (receita da empresa); extra expense (despesas extra); falsificação e alteração; dados digitais e outros.

A cobertura para Dados Digitais oferece proteção contra uma variedade de riscos digitais e paga para substituir ou restaurar dados eletrônicos que foram destruídos ou corrompidos por algum evento coberto.

Property Coverage

Se o computador não estiver funcionando corretamente ou for roubado, não há software que faça a sua operação ser realizada de forma rápida e eficiente, como de costume. Uma apólice básica de seguro de propriedade comercial protege os ativos físicos contra incêndios, explosões, roubo, vandalismo, e até danos causados por veículos ou aviões e um trágico acidente.

Se um equipamento for danificado ou roubado, você poderá receber uma indenização com base no custo de substituição ou no valor real em dinheiro, escolha que você faz na hora de contratar o seguro. Essa proteção dá segurança a proprietários ou inquilinos da propriedade.