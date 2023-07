Obra do Viaduto Castelo Branco, em Sto.André, ficará pronta 6 meses antes do prazo

Raphael Rocha



26/07/2023 | 17:42



O Viaduto Presidente Castelo Branco, em Santo André, está prestes a ser entregue seis meses antes do previsto, graças ao ritmo acelerado das obras de recuperação estrutural. Atualmente, as intervenções já estão 80% concluídas, possibilitando a liberação total do viaduto para o tráfego até o final deste ano.

O viaduto foi completamente interditado em novembro de 2022 para iniciar as obras de recuperação estrutural. No entanto, uma alça de acesso foi liberada dias depois, permitindo que os motoristas utilizassem duas faixas de rolamento no sentido bairro, a fim de minimizar os impactos do bloqueio. A previsão inicial era de uma interdição de 20 meses, até julho de 2024, conforme informado pela empresa contratada.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) ressaltou a importância das obras do Complexo Santa Teresinha, destacando que a passarela de pedestres já foi instalada, a recuperação do Viaduto Presidente Castelo Branco está em fase avançada e uma nova ponte está quase pronta. Essas obras serão entregues até o final deste ano, enquanto os dois novos viadutos que transporão o Rio Tamanduateí e eliminarão os cruzamentos serão concluídos até o final de 2024, tornando-se a maior obra de mobilidade da história de Santo André.

A recuperação do viaduto está sendo conduzida por engenheiros que utilizam uma tecnologia inovadora com a instalação de faixas de fibras de carbono na base de sustentação. Essa abordagem moderna garantirá maior segurança e capacidade para suportar o alto volume de veículos e caminhões que cruzam a Avenida dos Estados diariamente.

O projeto do Complexo Santa Teresinha é composto por fases e visa melhorar o fluxo de tráfego na Avenida dos Estados, incluindo a saída do Viaduto Presidente Castelo Branco e a travessia do Rio Tamanduateí com acesso ao bairro Santa Teresinha. A construção de dois novos viadutos, paralelos e em ambos os sentidos da Avenida dos Estados, permitirá reduzir o número de cruzamentos em nível, melhorando a fluidez do trânsito para os motoristas que trafegam nos dois sentidos do Viaduto Castelo Branco em direção ao primeiro e segundo subdistritos.

Adicionalmente, as novas pistas do Complexo Viário Santa Teresinha oferecerão acessibilidade para pedestres e ciclistas, garantindo maior segurança viária. Está prevista também a construção de um parque linear sob os viadutos, proporcionando mais espaço de lazer e convivência para a comunidade.

O investimento total em todas as intervenções, incluindo o reforço estrutural do viaduto, criação das pistas elevadas que eliminarão os cruzamentos existentes e a construção do parque linear, é de R$ 145 milhões. Os recursos para esse projeto de mobilidade foram obtidos junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).