Raul Gil relembra relação com Gugu Liberato e abre o coração: Que cara espetacular

26/07/2023 | 16:11



Um dos maiores nomes entre os apresentadores da televisão brasileira participou do Programa de Todos os Programas e relembrou histórias da carreira. Raul Gil falou sobre como era sua relação com Gugu Liberato.

Em entrevista para Flávio Ricco e Gabriela França o apresentador contou como foram as primeiras vezes em que falou com Gugu. O loiro, que morreu em novembro de 2019, começou como jurado no programa de Gil:

- Coloquei o Gugu no meu júri. No terceiro programa ele falou que não podia ir mais porque não tinha roupa.

Depois de ouvir a história de Liberato, Raul Gil conversou com os patrocinadores do seu programa na época e pediu que dessem roupas ao jovem. Algum tempo após esse momento, Gugu voltou para agradecer:

- Mas o importante disso tudo, é que depois de todo o sucesso que o Gugu fez, ele foi no meu programa um dia. Pediu licença de invadir ali, e falou: Só vim aqui para agradecer tudo o que você fez por mim. Hoje estou onde estou, devo a você, que me colocou no seu júri e me deu o primeiro terno da minha vida. Ele me abraçou, e saiu. Achei isso demais, que cara espetacular.