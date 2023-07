17 anos após o lançamento de High School Musical, a sexualidade de Ryan é confirmada

26/07/2023 | 16:11



Desde o lançamento dos filmes de High School Musical, a sexualidade de Ryan, irmão da Sharpay, foi motivo de especulação entre os fãs da produção. E parece que, após muitos anos, a dúvida de todos será respondida.

Em um trailer de High School Musical: The Musical: The Series é possível ver o irmão de Sharpay se encontrando com um homem nos bastidores de sua apresentação ao lado de alguns ex-colegas de escola. Embora não tenha sido revelado quem é o novo personagem, é possível ver que ele é o parceiro romântico de Ryan.

Vale lembrar que High School Musical: The Musical: The Series é uma série de televisão inspirada nos filmes de High School Musical. A quarta temporada de HSMTMTS tem estreia marcada para 9 de agosto e as três primeiras temporadas estão disponíveis no Disney+.