Anitta fica de fora de foto tirada por Sydney Sweeney, de Euphoria, e momento viraliza

26/07/2023 | 16:10



Como uma boa embaixadora da Samsung, Anitta foi até a Coreia do Sul para marcar presença no evento da marca de eletrônicos. Além de conferir as novidades da empresa sul-coreana, a cantora também conheceu, ou matou as saudades, de alguns artistas convidados, como astros do K-pop.

Entretanto, enquanto conferia as novidades, Anitta acabou protagonizando um momento que viralizou nas redes sociais. Sydney Sweeney, a Cassie de Euphoria, estava apresentando um dos novos celulares da marca, quando decidiu testar a câmera frontal do aparelho. Para isso, a atriz tirou uma selfie com a cantora Jang Won-young.

Como a dona do hit Girl From Rio estava ao lado da sul-coreana, não escondeu o sorriso ao ver a dupla tirando a foto. Porém, a web não perdeu tempo e disse que Anitta teria sido excluída do clique.

Cantora gospel?

Além de viralizar nas redes sociais ao lado de Sydney Sweeney e Jang Won-young, a artista brasileira não deixou de fazer algumas graças em seu Instagram. Através dos Stories, Anitta apareceu cantando uma paródia gospel da música Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. Será que a cantora planeja fazer um álbum gospel?