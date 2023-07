Caças da FAB interceptam avião com 400 quilos de cocaína no interior de São Paulo

26/07/2023 | 15:43



Caças da Força Aérea Brasileira (FAB) interceptaram um avião bimotor carregado com aproximadamente 400 quilos de pasta base de cocaína entre as cidades de Matão e Dobrada, no interior de São Paulo. A ação ocorreu no começo da tarde desta quarta-feira, 26.

A aeronave teria partido do Paraguai e ao entrar em território brasileiro o piloto passou a ser monitorada pelo Grupo Especial de Fronteira, no Mato Grosso. Depois, passou a ser acompanhada pelos caças da FAB, até ser obrigada a pousar em uma pista de terra próxima a Rodovia Brigadeiro Faria Lima, a poucos quilômetros do que seria seu destino, na região de Araraquara.

Os ocupantes do avião conseguiram fugir para uma mata e ainda são procurados por policiais federais e militares, que fazem buscas em solo com apoio de helicópteros.

Dentro da aeronave foram encontrados dezenas de pacotes contendo cerca de 400 quilos de cocaína em sua forma mais pura. Posteriormente a droga receberia uma série de outras substâncias para que fosse comercializada.

A Polícia Federal em Araraquara faz o registro da ocorrência e deve assumir as investigações.

Segundo registro na ANAC, o avião está em situação regular e registrado em nome de uma pessoa física. De prefixo PR-PHM, o bimotor foi fabricado pela Beech Airchaft, em 1974.

A região central do Estado de São Paulo faz parte da chamada "Rota Caipira" do tráfico internacional de drogas. O nome surgiu na década de 1990 quando os traficantes passaram a usar trechos terrestres e aéreos para conseguir fazer a droga chegar até o destino.