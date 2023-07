Filho de Zé Vaqueiro nasce com problema genético e cantor cancela shows

26/07/2023 | 15:10



A família de Zé Vaqueiro aumentou na última segunda-feira, dia 24, com a chegada do pequeno Arthur, mas a família descobriu que enfrentará alguns momentos difíceis com o bebê. Isso porque o terceiro filho do cantor com Ingra Soares nasceu com uma má-formação.

O garotinho está na UTI devido a má-formação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, ou seja, Arthur nasceu com um cromossomo 13 extra. Com isso, o caçula pode sofrer com complicações de saúde devido a malformações no sistema nervoso.

Além disso, em comunicado postado nas redes sociais do cantor, Zé Vaqueiro cancelou sua agenda de shows até o dia 17 de agosto devido ao nascimento do filho. A família aproveitou para pedir por orações e energias positivas dos fãs do artista.

Na tarde de segunda-feira, dia 24, nasceu Arthur, filho caçula de Ingra Soares e Zé Vaqueiro, que já são pais de Daniel, de 3 anos, e Nicole, de 13. A mãe passa bem e já recebeu alta hospitalar. O bebê encontra-se na UTI devido a uma malformação congênita decorrente da sindrome da trissomia do cromossomo 13. Diante desta situação delicada, informamos o cancelamento dos shows do artista até a data de 17 de agosto. Neste momento, a família necessita estar unida, cercada de amor e serenidade. Contamos com a compreensão de todos e pedimos que se juntem a nós em orações pelo bem-estar do pequeno Arthur e por toda a família, que agradece antecipadamente o apoio, declarou a nota.