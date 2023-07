PS Plus em agosto: saiba os jogos que ficam gratuitos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



26/07/2023 | 14:55



A PlayStation anunciou os jogos gratuitos que chegam ao serviço de assinatura PS Plus em agosto. Dessa vez, os usuários poderão baixar PGA Tour 2K23, Dreams e Death’s Door. De 1º de agosto até 4 de setembro, membros de todos os planos (Essential, Extra e Deluxe) estão aptos a adicionar os títulos à biblioteca.

Saiba mais sobre os jogos da PS Plus em agosto

PGA Tour 2K23



A PS Plus em julho traz PGA Tour 2K2. No título, é possível competir contra os profissionais do PGA Tour e se tornar o próximo campeão da FedExCup. Pela primeira vez, jogue como profissionais masculinos e femininos, incluindo Tiger Woods, em partidas online e locais. Aumente o nível do seu MyPLAYER com habilidades e arquétipos, e traga o estilo com novas roupas e equipamentos licenciados. Administre suas próprias sociedades online para gerenciar torneios e temporadas ou teste suas habilidades contra seus amigos no modo Divot Derby e Casual. Crie o curso dos sonhos com o Course Designer, que apresenta milhares de objetos personalizáveis e compartilhamento entre plataformas.

Dreams



Dreams é um universo de jogo extraordinário e em constante expansão da premiada Media Molecule, criadores de LittleBigPlanet e Tearaway, no qual você pode descobrir jogos criados pela comunidade de todo o mundo e aprender a fazer o seu próprio. O título oferece a oportunidade de liberar sua criatividade. Dê vida às suas ideias com ferramentas inovadoras e fáceis de usar e compartilhe-as com uma comunidade global. Se você deseja criar games, músicas, pinturas, animações, esculturas, filmes ou qualquer coisa intermediária, o Dreams é um playground digital.

Há outra boa notícia. Como parte da chegada de Dreams ao PlayStation Plus, o mais recente jogo da Media Molecule, Tren estará disponível para jogar dentro de Dreams. O título é uma aventura nostálgica que coloca o jogador no banco do motorista de um notável trem de brinquedo e conta uma história pessoal sobre crescer – e o poder transformador da brincadeira.

Death’s Door



Experimente um conto cômico e sombrio, utilizando armas corpo a corpo, flechas e magia para superar uma fantástica variedade de bestas e semideuses nesta aventura de ação isométrica. Ganhe uma vantagem personalizando as estatísticas de seu personagem e dominando as habilidades e atualizações que você obtém ao explorar uma terra cheia de habitantes distorcidos e incontáveis segredos.