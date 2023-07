Julio Furch se diz pronto para ajudar o Santos e destaca estar mais de dois anos sem lesões

26/07/2023 | 14:24



Marcos Leonardo, Bruno Mezenga e Deivid Washington ganharam a concorrência pesada do argentino Julio Furch pela posição de centroavante no Santos. O reforço que completa 34 anos daqui três dias foi apresentado nesta quarta-feira, fez questão de frisar que não fica afastado por lesão há mais de dois anos e se colocou à disposição de Paulo Turra para estrear já no sábado, dia do seu aniversário, em visita ao Fluminense.

Furch veio do Atlas do México para ajudar a livrar o Santos do rebaixamento. Mesmo com Marcos Leonardo se destacando nas últimas rodadas, com cinco gols em três jogos, o técnico Paulo Turra pediu a contratação do experiente jogador. A ideia é ter um time mais maduro, principalmente nas partidas longe de casa.

"Fisicamente me sinto bem, fiz toda a pré-temporada no México, atuei nas primeiras rodadas lá e me sinto preparado", afirmou Julio Furch. "Me sinto 100%, há quase dois anos e meio não me machuco, nunca mais senti nada, competi no México tranquilamente, e também em torneios da Concacaf, onde tem muitos jogos também. Sei que aqui são muito mais, mas estou bem, vinha jogando e me preparei bem para a estreia."

O fato de ter novos companheiros também não o assusta. "A adaptação é boa, apenas no primeiro dia estranhei, mas já sei como todos os companheiros jogam, e se no sábado eu estrear, espero ajudá-los. Espero poder mostrar o que posso fazer e ajudá-los no fim de semana, pois uma vitória fora aumentará nossa confiança", disse.

Ganhar longe da Vila Belmiro vem sendo um tormento ao Santos. Já são quase 75 dias sem celebrar um triunfo como visitante. Desde 14 de maio, quando fez 1 a 0 no Vasco. De lá para cá foram quatro derrotas e dois empates e resultados duros contra São Paulo (4 a 1) e Cuiabá (3 a 0).

Com 1,89m de altura, Furch chegou falando em ajudar dentro da área tanto no ataque quanto da defesa. Em sua visão, auxiliar na marcação pode facilitar na busca por vitórias. Ele viu o jogo contra o Botafogo, no qual o time vencia por 2 a 0 e acabou levando dois gols no fim, cedendo o empate.

"A bola defensiva é necessária para a parte dianteira. Como vi no fim de semana, tenho de tratar de ajudá-los. Em toda minha carreira pude ajudar e não tenho problema em defender", frisou, ressaltando a briga "sadia" pela posição.

"Não tinha conhecimento de como estava o elenco (com tantos centroavantes), sabia de Marcos Leonardo, que vinha jogando e marcando. Mas estou aqui para ajudar a equipe, dar o melhor no treinamento pelo bem do clube. É uma competição sadia e joga o melhor. Toda a competição interna é boa para o plantel."