Filippi vai nomear Camilo Vanucchi para comandar Secretaria de Cultura

Raphael Rocha



26/07/2023 | 14:23



O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), vai nomear o jornalista e escritor Camilo Vanucchi como secretário de Cultura. A função é exercida desde o começo da gestão por Deivid Couto, mas Couto tem acumulado as funções desde o início do ano com a de secretário de Governo.

Vanucchi deve ser anunciado nos próximos dias pela administração petista. Ele é mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela USP, trabalhou nas revistas IstoÉ e Época São Paulo, foi colunista no site da CartaCapital, atualmente mantém uma coluna no UOL e é professor da Faculdade Casper Líbero. O jornalista também foi membro e relator da Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo.

Ele também é autor de livros, como Marisa Letícia Lula da Silva (uma biografia da ex-primeira-dama do País), Vale de Perus: Uma Biografia, Margarida, Coragem e Esperança e Dom Angélico: o Bispo que Gritava Junto com o Povo.

Sua indicação atende a uma estratégia de Filippi de produção de novos quadros de secretários. Aos 44 anos, Vanucchi terá sua primeira experiência em primeiro escalão de um governo municipal.

Ele vai substituir Deivid Couto. Ex-assessor parlamentar da Assembleia Legislativa, Couto foi nomeado secretário de Governo no começo do ano depois que o titular da função, Dheison Renan, foi deslocado para a assessoria especial - Dheison deve ser candidato a vereador de São Paulo.