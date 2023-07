Influenciadora é presa por suspeita de aplicar golpe em encontro; vítima relata tortura

26/07/2023 | 13:16



A influenciadora digital Vitória Guarizo Demito, de 25 anos, e o modelo Gabriel Duarte de Meneses, de 28 anos, foram presos na terça-feira, 25, na Vila Andrade, na zona sul da capital paulista, por suspeita de aplicarem o golpe conhecido como boa noite, Cinderela.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), policiais civis deflagraram a Operação Vitória para cumprir mandados de busca e apreensão e prisão preventiva contra os dois suspeitos de integrar uma quadrilha que atrai vítimas com anúncios de serviço de acompanhante para roubá-las.

Segundo a SSP, a investigação apontou que os dois presos participaram de um roubo em maio deste ano, depois de um encontro marcado por meio de um aplicativo, no qual obrigaram um homem a ingerir substâncias psicotrópicas e usaram métodos de tortura para fazê-lo transferir cerca de R$ 40 mil.

No imóvel onde eles estavam, a polícia apreendeu celulares, computadores, drogas e diversos medicamentos usados para sedar vítimas, além de um carro modelo Jaguar.

Conforme a investigação, os indiciados foram encaminhados ao 27° DP, onde a prisão foi formalizada e o caso está sendo investigado.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), os dois passarão por audiência de custódia nesta quarta-feira, 26, no Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães, localizado na Barra Funda, na zona oeste da cidade.

"Os presos ainda não foram apresentados. Assim que tivermos o resultado da audiência, informaremos", disse em nota.

Defesa diz que está confiante na inocência

A defesa da influenciadora destacou que a prisão é temporária por um prazo de 15 dias e que Vitória está colaborando com as investigações, esclarecendo os fatos, confiante de que provará a sua inocência.

"O processo, no entanto, corre em segredo de Justiça e a defesa ainda está tomando conhecimento das acusações", afirmou a assessoria.

Vitória registrou sua transição de gênero em vídeos publicados em seu canal no Youtube quando tinha 17 anos. Nas publicações, ela contou como foi a trajetória desde a infância até a decisão de mudar de sexo. No Instagram, ela compartilha conteúdo digital sobre saúde mental, viagens e lifestyle.

A defesa de Meneses não foi localizada. O espaço permanece aberto para manifestação.

Como se proteger do golpe

Golpes como o já conhecido boa noite, Cinderela, em que substâncias são colocadas em bebidas de outra pessoa, são crimes que causam consequências emocionais das mais graves nas vítimas. Isso porque as vítimas ficam completamente inconscientes e os criminosos praticam as mais variadas formas de violência, de estupro a roubo.

A campanha Acorda Cinderela tem o objetivo de conscientizar a população sobre o tema. Qualquer pessoa pode ser vítima da chamada droga de estupro. O objetivo final nem sempre é sexual.

A campanha também disponibiliza materiais educativos sobre como se proteger de crimes com drogas de estupro e divulga um manifestou, que pode ser acessado clicando aqui. Mais informações sobre Acorda Cinderela estão no site.