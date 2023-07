Preta Gil alfineta ex-marido após traição: Não tive nem o básico

26/07/2023 | 13:11



Desde que anunciou o término do casamento com Rodrigo Godoy, Preta Gil vem desabafando sobre os altos e baixos da vida nas redes sociais e postando indiretas para o ex-marido, que a traiu com sua antiga stylist enquanto ela lutava contra o câncer no intestino. Na madrugada do dia 26 de julho, a cantora usou as redes sociais para fazer agradecer o carinho dos seguidores e alfinetar o antigo companheiro.

Em uma publicação nos Stories do Instagram, a artista escreveu:

Depois de uns bons dias sem ficar por aqui, agora antes de dormir dei uma voltinha nos comentários das minhas publicações, vocês são tão lindos, tão amorosos comigo, recebo todo esse amor. Tô aqui sendo curada por esse lugar mágico que é Atins [no Maranhão], as crises de ansiedade não acabaram, mas estou conseguindo sentir agora diferente de quando cheguei aqui. Alguns momentos de felicidade, a natureza, a beleza desse lugar, as pessoas incríveis que conheci acalmaram meu coração. Obrigada pela preocupação e por tanto carinho!!! Um dia de cada vez!!!

Em seguida, compartilhou uma citação que dizia:

Não trair é o básico, ser honesto é o básico, tratar com respeito é o básico, ter responsabilidade afetiva é o básico.

Para completar, ela escreveu em baixo: Não tive nem o básico, que dirá o resto!!!