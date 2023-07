Santos encaminha empréstimo de Lucas Barbosa e oficializa Lucas Pires no Cádiz

26/07/2023 | 12:44



Em meio à janela de transferências, o Santos continua definindo o futuro de jogadores afastados pelo técnico Paulo Turra. A direção do clube da Vila Belmiro encaminhou o empréstimo do atacante Lucas Barbosa e oficializou a saída do lateral-esquerdo Lucas Pires rumo ao Cádiz, da Espanha.

O destino de Lucas Barbosa ainda não foi selado. Mas a negociação com o Coritiba está avançada. Até o fim da semana, ele deve ser anunciado pelo time paranaense, com contrato de empréstimo até o fim do ano, com opção de compra ao fim deste período. O time de Curitiba está em processo de recuperação na temporada, após amargar a lanterna do Brasileirão.

Barbosa foi um dos jogadores afastados pelo treinador por motivos técnicos, nas últimas semanas. Se confirmado no Coritiba, será o terceiro atleta afastado a encontrar um novo time para jogar. Antes dele, o Santos negociou Lucas Pires com o futebol espanhol e o volante Ivonei com o Botafogo-SP.

O acerto entre o clube e o Cádiz foi oficializado na noite de terça-feira. Lucas acertou empréstimo até junho de 2024, quando será encerrada a temporada europeia que começa em agosto deste ano. O jogador de 22 anos somou 69 jogos com a camisa santista. E tinha 27 partidas neste ano.

Lucas Pires foi, ao lado do lateral-direito Nathan, um dos jogadores afastados após terem sido flagrados por torcedores numa casa noturna de São Paulo, na noite anterior a um dia de treino, a ser realizado em Santos, no fim de junho. Desde então, vinham treinando em separado no clube.

Nathan, além dos meias Daniel Ruiz e Ed Carlos, continuam trabalhando longe do elenco principal, à espera de uma proposta para deixar o clube. Daniel e Ed Carlos haviam sido afastados por opção técnica de Paulo Turra, assim como o atacante Soteldo, adquirido recentemente pelo Santos.