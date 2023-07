Sofia Vergara aparece sorridente e sem aliança após anunciar divórcio de Joe Manganiello

26/07/2023 | 12:10



Como você acompanhou, Sofia Vergara e Joe Manganiello anunciaram o fim de seu relacionamento em primeira mão ao PageSix. Mas a atriz mostrou que está tranquila com esse momento da vida ao surgir sorridente caminhando por Los Angeles, nos Estados Unidos.

A atriz de Modern Family não tentou se esconder dos fotógrafos ao fazer sua primeira aparição pública após a notícia do término. Sofia, inclusive, caminhou e deixou as duas mãos à mostra, exibindo que já está sem a aliança do casamento com Manganiello.

Além de ser super simpática com quem está lá, Vergara também aproveitou para fazer sinal de positivo com as mãos, mostrando que está tranquila com a visibilidade nessa situação.

Vale lembrar que os atores estavam casados há sete anos e a cerimônia rolou pouco mais de um ano depois dos dois se conhecerem, em novembro de 2015. Sofia e Joe se viram pela primeira vez em um evento na Casa Branca, sede do governo norte-americano, enquanto a colombiana era noiva do empresário Nick Loeb.