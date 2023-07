Kevin Spacey é declarado inocente em caso de agressões sexuais no dia em que completa 64 anos de idade

26/07/2023 | 12:10



Nesta quarta-feira, dia 26, o ator Kevin Spacey foi inocentado após ser acusado de ter agredido sexualmente quatro homens nos anos 2000. Segundo informações do Daily Mail, o vencedor do Oscar caiu em lágrimas quando ouviu a decisão do júri.

O julgamento aconteceu em Londres, na Inglaterra, e a primeira audiência aconteceu em 28 de junho de 2023. Após ouvirem todas as testemunhas e provas, 12 jurados entraram em deliberação para decidir a sentença do ator. Vale lembrar que o astro de Beleza Americana sempre manteve o discurso de que seria inocente.

Kevin Spacey estava enfrentando acusações de quatro homens que alegam terem sido abusados sexualmente pelo ator entre 2004 e 2013. Ao longo do julgamento, além de muitas fotos e documentos, foram ouvidos Elton John e seu marido, David Furnish, e a sobrinha de Spacey.

A data da decisão coincide com o aniversário do ator. Nesta quarta-feira, dia 26, Spacey celebra os seus 64 anos de idade.