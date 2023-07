27 de julho de 1993. Um livro para os bairros. Em 578 páginas... ...o perfil dos 15 espaços da cidade.

Ademir Medici

Vila Barcelona recebeu os primeiros serviços de extensão de água encanada e esgoto nos últimos anos da década de 1950. E a pavimentação da maior parte das ruas foi realizada a partir do segundo semestre de 1962.

Cf. “Migração e Urbanização, a presença de São Caetano na região do ABC”, 1993, p. 309.

Este livro que chega hoje aos 30 anos de lançamento nasceu aqui em “Memória”. Ele conjuga a história oral com a documental, recorrendo à memória de antigos moradores confrontada com a legislação municipal e os registros do Cadastro Fiscal da Prefeitura.

Graças à colaboração inestimável do saudoso diretor Henry Veronesi, “Memória” teve acesso aos processos administrativos e às plantas originais de cada loteamento, um material que bem poderia ser abrigado e sistematizado pela Fundação Pró-Memória, antes que desapareça.

O livro “Migração e Urbanização” mostra, exemplificando, qual dos 15 bairros abrigou e absorveu o histórico Monte Alegre. Ou onde estão Vila Gisela, Boqueirão, Vila Belvedere, Vila Lucila, Vila Ressaca, Vila Júlia, bairros Saúde e dos Pujol e tantos outros mais. Que fim levou o Bairro da Ponte ou a Ponte Preta, a interligar São Caetano e São Paulo pela Estrada das Lágrimas.

Emílio Schoeps doou a foto original da capa do livro ao Museu de São Caetano, denominando-a “Suburbana” e datada de 1955.

Vicente Rodrigues Vieira, o curandeiro Vicente, é homenageado como o primeiro “relações públicas” da cidade.

José Roberto Gianello destaca nomes de cada bairro na apresentação.

José de Souza Martins chama o livro de “precioso” (uma honra para nós): “Esse é um livro sobre nossas ruas e caminhos – os caminhos muitas vezes pedregosos de nossa vida”, escreve o professor.

Aleksandar Jovanovic não economizou esforços para que o livro fosse publicado pela Hucitec.

E o 27 de julho de 1993 entra para o rol das efemérides de “Memória”.

Comovente, muitos anos depois, assistir a estudantes da USCS irem a campo para localizar e entrevistar outros moradores dos bairros de uma cidade que se transformou e que vai construindo a sua história.

HISTORINHA

Em 1903, São Caetano sofre com uma epidemia de sarampo. A Secretaria do Interior aprova decisão do presidente da Câmara Municipal de São Bernardo que mandou fechar as escolas locais.

O LIVRO DOS BAIRROS. Na capa, a antiga estação de São Caetano, com a plataforma para São Paulo tomada e a plataforma com destino a Santo André momentaneamente vazia: imagem registrada em 1955 pelo professor Emilio Schoeps

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 27 de julho de 1993 – ano 36, edição 8449

MANCHETE – Rombo de fantasmas foi maior em Diadema, diz polícia.

MANCHETE POLICIAL – Polícia Rodoviária encontrou ontem (26-7-1993), na Rodovia dos Imigrantes, 85 dos 229 malotes roubados da empresa Protege, de Santo André.

INDÚSTRIA – Leilão de privatização da Petroquímica União transferido para outubro (de 1993).

POLÍCIA – Presos do cadeião de São Bernardo iniciavam greve de fome e exigiam a liberação do banho de sol e visitas.

PONTO DE VISTA – “Obrigado, padre Luciano Marini”, escrevia Vicente Paulo da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

“Nestes dez anos na região foram muitos os gestos de grandeza desse homem”, acrescentava Vicentinho.

Padre Luciano tinha nova missão, na Baixada Fluminense.

EM 27 DE JULHO DE...

1928 – Fundado o União Vila Bela, com sede na Rua Primavera, em São Paulo, e toda uma vivência em São Caetano. Em 1929 era seu presidente Duílio Quaglia, de São Caetano.

Inaugurada a Rádio Record, de São Paulo, PRB-9.

1973 – “Irônica”, canção de Milton Carlos, vence o III Festival Andreense de Música Popular, realizado no Cine Tamoio – que hoje não existe mais.

Inaugurado o Playcenter, em São Paulo.

1998 – Aprovada a nova Constituição brasileira.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Agudos, Jardinópolis, Pitangueiras e São José dos Campos.

Na Bahia, Candiba, Catolândia, Firmino Alves, Jussara, Macururé, Marcionílio Souza, Retirolândia, Rio do Antônio, Salinas da Margarida, Santa Brígida, Tapiramutá e Ubaitaba.

Em Santa Catarina, Maravilha, Ponte Serrada, Rio das Antas (SC), e São José do Cedro.

Em Minas Gerais, Abre Campo e Santos Dumont.

HOJE

Dia Nacional do Despachante

Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho

Dia do Motociclista

Dia do Pediatra

São Pantaleão

27 de julho

Médico. Ao converter-se ao catolicismo, sofreu perseguição dos governantes. Morreu na Nicomédia, Ásia Menor, no século III.

Padroeiro dos médicos, das parteiras e contra as dores de cabeça.

