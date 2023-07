Obituário - 27 de julho de 2023

Ademir Medici

Diário do Grande ABC



27/07/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Maria Zélia Rocha Martins, 88. Natural de Carbonita (MG). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Pensionista. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Rosa Fernandes de Medeiros, 82. Natural de Ernestina (SP). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 21, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Olga Bastilla Morales, 80. Natural de São Caetano. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Jazeias dos Santos Nascimento, 75. Natural de Maceió (AL). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Suzana Cabral, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos José Freire Chaves, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Técnico de informática. Dia 21. Memorial Planalto.

Edneuza Pereira da Silva, 54. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 21, em Diadema. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Gleice de Oliveira Alves, 37. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Professora. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Hermínia Ferreira Fortini, 91. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Antonio Velluso, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

José Lázaro, 87. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Margarida Sebastião dos Santos, 85. Natural de Maceió (AL). Residia no Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Guiomar Palhuto de Azevedo, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 21. Vale da Paz.

José Rodrigues, 69. Natural de Malacacheta (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Vicente Mendes de Matos, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 21. Vale da Paz.

Nelson Gennari, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Aparecida Carlos de Farias, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

José Roberto Santos Oliveira, 58. Natural de Penedo (AL). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Maria Aparecida da Rocha, 57. Natural de Ipanema (MG). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Valdir Francisco de Oliveira, 57. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Maria Aparecida de Souza Gabriel, 76. Natural de Lucélia (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Auxiliadora Camargo, 69. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 21, em Santo André. Memorial Planalto.

Antônio Sérgio Moreira de Oliveira, 67. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Elias Basílio, 93. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Gonçalo Martins, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 21, em São Bernardo. Vale da Paz.

Hildo Elias da Silva, 75. Natural de Santana do Manhuaçu (MG). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

João Plácido da Silva, 75. Natural de Itapetinga (BA). Residia no Jardim das Laranjeiras, Zona Sul de São Paulo, Capital. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Joaquim Rodrigues Pinto, 71. Natural de Cametá (PA). Residia na Vila da Saúde, em São Paulo. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema

Benedita de Paula Oliveira, 69. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Brasilina, em São Paulo. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Adair Rodrigues Marques, 61. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Edson Nobre da Silva, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Jabaquara. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Fábio Rodrigues de Souza, 49. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Josuel Francisco da Silva, 33. Natural de Palmares (PE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Abdias Gonçalves Evangelista, 81. Natural de Barra (BA). Residia no Parque Alvorada, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Álvaro Camilo Artacho, 72. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 21, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Wiliam de Souza, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Emerson Thenquini, 50. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Sofia Gomes Pecegueiro, 91. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

João Martins de Alencar, 87. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Marcos Antonio Dutra Goulart, 55. Natural de Tocantins (MG). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Marcelo de Carvalho, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.