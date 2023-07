Wet’n Wild tem ingressos a R$ 20 até o fim de julho

Redação

26/07/2023



O parque aquático Wet’n Wild, em Itupeva (SP), oferece uma promoção especial até 30 de julho. Trata-se da campanha Férias Iluminadas, que tem ingressos solidários para adultos a apenas R$ 20. Em troca, os visitantes só precisam doar uma peça de roupa de frio (em bom estado de conservação) para a Campanha do Agasalho.

Promoção do Wet’n Wild

As Férias Iluminadas estão no contexto do aniversário de 25 anos do Wet’n Wild. A iniciativa oferece uma experiência única aos visitantes para interagirem com a atração “Luzes na Floresta: um caminho encantado”, que será explorada por meio de um mapa que se lê com luz ultravioleta.

A programação também inclui shows, apresentação de corais e de mágicos, arte, humor, música, gastronomia, festival de chocolate e área kids. Há ainda um show de luzes com efeitos especiais, além de projeções mapeadas.

As entradas promocionais são válidas de quarta-feira a domingo, das 18h às 22h. Crianças de 1 a 6 anos estão isentas de pagamento.