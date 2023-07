Evento gratuito aborda o qualidade do ar interno nas escolas

Da Redação

Assegurar a qualidade do ar interno nas escolas é essencial para a saúde e, até mesmo, para garantir um melhor desempenho e produtividade durante as aulas. Mas, esse ainda não é um tema claramente compreendido por muitos.

Para disseminar a importância deste cuidado, a Brasindoor – Sociedade Brasileira de Meio Ambiente e Controle da Qualidade do Ar de Interiores, em parceria com o PNQAI – Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno, irão realizar um evento presencial gratuito amanhã (27), das 8h às 17h, em São Paulo, contando com um cronograma de palestras sobre como promover essa gestão corretamente.

As inscrições estão abertas em https://forum.brasindoor.com.br. O encontro será organizado na unidade do Senac, na Avenida Tiradentes, 822.

Em sua programação, os participantes assistirão a diversas exposições de especialistas do ramo, abordando temas que irão desde os efeitos e impactos da qualidade do ar interno à performance dos alunos. Além disso, técnicas adequadas para higienização e limpeza de superfícies têxteis, além de os aspectos fundamentais para a manutenção da saúde de seus ocupantes serão abordados.

De acordo com Paulo Jubilut, vice-presidente do PNQAI e CEO da Millicare, empresa de limpeza e manutenção de carpetes e estofados, os conteúdos foram pensados, justamente, para conscientizar a população sobre um grave problema visto em diversas instituições de ensino no que diz respeito à ventilação interna.

“Hoje, cerca de 80% dos prédios escolares apresentam problemas com a qualidade do ar interno, agravados por inúmeros fatores que vão desde a poluição ambiental até a desatualização de muitos edifícios, salas de aula superlotadas e o uso de produtos químicos de limpeza prejudiciais à saúde”, explica.

Considerando que as crianças passam, aproximadamente, 1.000 horas por ano dentro dos prédios escolares, as consequências de tamanhos erros são inevitáveis.

“Fora o aumento da disseminação de doenças respiratórias, esses descuidos afetam diretamente no desempenho das tarefas e em seu aprendizado. Prezar pela qualidade do ar interno é essencial para combater essa propagação, e depende de diversos cuidados conjuntos para uma filtragem adequada do ambiente”, complementa o vice-presidente.

Dentre as técnicas recomendadas e ressaltadas, inclusive, pela cartilha desenvolvida pela ABRAVA –Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento, está o uso de carpetes e estofados nesse ambiente. Afinal, quando instalados e higienizados periodicamente através das técnicas e produtos certos, desempenham um papel de filtro das partículas em suspensão, retirando as impurezas causadoras de diversas doenças respiratórias.

Em meio a questões tão importantes que precisam ser discutidas por todas as partes interessadas, as expectativas com o evento são altas.

“O ambiente escolar exerce um impacto significativo na saúde e aprendizado dos jovens. Por isso, queremos difundir este debate sobre a manutenção de uma boa qualidade do ar interno, trazendo as melhores soluções do mercado para atingir este objetivo, reduzindo o risco de doenças infecciosas transmitidas pelo ar e, assim, construindo um ambiente confortável e seguro para todos”, finaliza Jubilut.

