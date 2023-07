Charge - 26 de julho de 2023

Seri



26/07/2023 | 10:13



Inclusão. Vida. Cultura. Esperança. Diversidade. Arte. Esporte. Essas foram algumas definições do que significa o Projeto Meninos e Meninas de Rua para as pessoas assistidas pela entidade de São Bernardo, que atua na promoção e garantia de direitos de crianças e adolescentes e de famílias em vulnerabilidade social.

Há mais de 30 anos que o número 1.610 da Rua Jurubatuba, no Centro da cidade, é o endereço da sede da instituição, que atende cerca de 1.000 pessoas de forma direta e indireta. Hoje, a organização irá conhecer seu destino: ser despejada do imóvel ou continuar promovendo as atividades sociais e culturais à população periférica e em situação de rua.