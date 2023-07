Greta Gerwig, diretora de Barbie, descarta sequência do filme: Estou fora

26/07/2023 | 10:10



Os fãs que estavam esperançosos com a possibilidade de ter Barbie 2, podem ir tirando o cavalinho da chuva! Greta Gerwig, diretora do live-action da boneca, afirmou que não pretende fazer uma sequência para a personagem de Margot Robbie.

Apesar do longa ser um sucesso mundial, arrecadando mais de 400 milhões de reais, Gerwing garantiu ao jornal The New York Times que não está interessada em voltar para o universo cor-de-rosa.

Até agora, isso é tudo que tenho a oferecer. Eu me sinto assim no final de todo filme, que eu nunca vou ter uma nova ideia e que tudo que eu gostaria de ter feito, eu fiz, disse.

E continuou:

Eu não quero estragar o sonho de ninguém, mas para mim, no momento, estou fora.

Poxa!