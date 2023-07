Ex-cunhada e atual sogra de Hulk Paraíba celebra aniversário do jogador de futebol: Honra

26/07/2023 | 10:10



Hulk Paraíba completou 37 anos de idade na última terça-feira, dia 25, e é claro que a data não podia passar em branco, né? Além de ter ganhado diversas homenagens de amigos e familiares, uma pessoa em especial se destacou: a sogra do atleta.

A conta de Nires Ângelo é fechada, mas segundo informações do jornal Extra, a mãe de Camila Ângelo, atual esposa de Hulk, foi aos Stories do Instagram para celebrar a vida do genro e não poupou palavras na hora de escrever a homenagem:

Dia de comemorar a vida de um grande guerreiro. Um amigo que tenho a honra de chamar de genro. As suas conquistas são parte da minha alegria e o amor que você emana pode ser sentido por todos nós. Parabéns e muitas felicidades.

Para refrescar a memória, Hulk já foi casado com Iran Ângelo, irmã de Nires e tia de Camila. Quando ele começou a se envolver com a ex-sobrinha e atual esposa, ainda não se sabia ao certo se o seu casamento anterior já havia chego ao fim.

Ainda em clima de comemoração, a família decidiu combinar os looks para a festinha intimista que aconteceu na casa do jogador de futebol. Nas redes sociais, ele mostrou que todos usaram peças all black e se juntaram para cortar o bolinho.