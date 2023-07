Pela causa animal

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



26/07/2023 | 09:58



O Grande ABC tem reforçado a proteção aos animais. Pelo menos três municípios da região devem terminar o ano com hospitais veterinários em funcionamento. São Caetano foi o pioneiro, ao abrir sua unidade em março, em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano). São Bernardo, segundo adiantou o prefeito Orlando Morando (PSDB) em live semanal, projeta fazer o mesmo já no próximo mês. Em Santo André, a ideia é fazer a entrega de equipamento idêntico em setembro. Paulatinamente, o bloco de cidades vai se aproximando do que é praticado em países de primeiro mundo no que diz respeito à causa animal. Ainda há muito a ser feito, mas o caminho seguido é o correto.

Em São Bernardo, as obras do Hospital Veterinário, na Avenida Doutor Rudge Ramos, ao lado do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), estão praticamente concluídas. O equipamento vai contar com consultórios, salas de centro cirúrgico, enfermarias, laboratórios, salas de raio X e exames de imagem, além de ter capacidade para realizar 500 consultas e 400 castrações por mês. Já o de Santo André, no Parque Central, na Rua Juquiá, bairro Paraíso, terá 700 m² distribuídos em dois andares. Estão previstas duas salas cirúrgicas, cinco consultórios, salas de pré e pós-cirúrgico, salas de internação e de observação, sala de diagnóstico por imagem, além de recepção, espera e centro de adoção.

Não é mais possível aos gestores que se pretendem sintonizados com o seu tempo ignorar o assunto. O bem-estar animal vem conquistando cada vez mais espaço na agenda pública. Trata-se de demanda da sociedade. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) dão conta de que 48 milhões de domicílios acolhem ao menos um bichinho de estimação, sendo cães e gatos os preferidos. O Grande ABC, como se vê, está no rumo certo. Cuidar das cidades é zelar também pelos seres ditos irracionais. Como bem observou São Francisco de Assis, “Deus quer que ajudemos aos animais, se necessitam de ajuda. Toda criatura em desgraça tem o mesmo direito a ser protegida”. Amém.