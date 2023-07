Fitch eleva previsão de crescimento do PIB do Brasil em 2023, de 0,7% a 2,3%

26/07/2023 | 09:55



A agência de classificação de risco Fitch elevou a previsão de crescimento do Brasil em 2023 de 0,7% para 2,3%, afirmando que a atividade econômica segue amparada pelo bom volume de produção agrícola, pelo mercado de trabalho aquecido, pelo crescimento do crédito e pelos gastos do governo.

Estes fatores agem em contraponto ao resfriamento do consumo causado pela política monetária restritiva, segundo a agência.

Mais cedo, a Fitch elevou o rating do Brasil, de BB- a BB, com perspectiva estável. Segundo a agência, a mudança reflete "um desempenho macroeconômico e fiscal melhor que o esperado", em meio a "choques sucessivos em anos recentes". Em seu comunicado, ela cita também sua "expectativa de que o novo governo trabalhará por mais melhoras".

Para 2024, a previsão da Fitch é de que o ritmo de crescimento do Brasil diminua para 1,3%, dada a expectativa de normalização da produção agrícola, e nos anos seguintes a projeção é de que a taxa de expansão da economia convirja a 2,0%.

A agência apontou que o governo espera um crescimento de 2,6% para a economia brasileira no médio prazo, mas considera que "ainda não está claro se será possível avançar com uma agenda econômica suficientemente potente" para alcançar este objetivo.