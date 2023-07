Taxas de juros rondam estabilidade, com viés de baixa, após upgrade de rating

26/07/2023 | 09:35



Os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta quarta-feira, 26, mas com viés de baixa após a Fitch elevar o rating do Brasil, de BB- a BB, com perspectiva estável. Segundo a agência, a mudança reflete "um desempenho macroeconômico e fiscal melhor que o esperado". Às 9h13, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 estava em 12,62%, de 12,63%, e o para janeiro de 2025 recuava para 10,60%, de 10,63% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 estava em 10,12%, de 10,14%, e o vencimento para janeiro de 2029 exibia taxa de 10,50%, de 10,52% no ajuste de ontem.