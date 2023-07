Luciano vira desfalque no São Paulo na Copa do Brasil e ataca arbitragem

26/07/2023 | 09:16



O atacante Luciano foi um dos principais personagens do primeiro clássico da semifinal da Copa do Brasil, disputado na noite desta terça-feira, na Neo Química Arena. O jogador marcou o gol do São Paulo na derrota para o Corinthians por 2 a 1, criticou a arbitragem e, devido ao cartão amarelo que levou, ganhou uma suspensão para o jogo da volta da semifinal.

"Estou aqui para dar os parabéns para o Wilton Pereira Sampaio porque desde o começo do jogo ele falou que ia me dar cartão. E realmente conseguiu. Aqui no estádio só tem torcida do Corinthians. Se eu não puder comemorar um gol... É por isso que muitos jogadores, acho que outro dia aconteceu com o Gabigol lá na Arena da Baixada, do Athletico-PR. O futebol está acabando, está perdendo a alegria por causa disso. A gente não pode comemorar o gol que o juiz vem e dá o cartão. Então, parabéns ao Wilton", afirmou Luciano, na saída de campo, em entrevista ao canal SporTV.

Luciano se referia à principal polêmica do clássico, disputada com torcida única, como virou regra no Estado de São Paulo. A situação aconteceu após ele marcar o gol de empate do São Paulo, aos 9 minutos do segundo tempo. Na comemoração, Luciano acertou uma "voadora" sobre a bandeira de escanteio, que tem estampado o escudo do Corinthians, e se dirigiu à torcida corintiana, vibrando na companhia de alguns companheiros de time.

A torcida do Corinthians respondeu com xingamentos e atirando objetos em campo, entre isqueiros, copos com água e até um tênis. Na sequência, jogadores e até membros da comissão técnica do time da casa discutiram asperamente com o atacante do São Paulo, advertido com o cartão amarelo pelo árbitro logo na sequência. Como estava pendurado, Luciano está suspenso para o jogo da volta.

Na súmula da partida, Wilton citou "provocação" à torcida rival para justificar o cartão amarelo. "Por comemorar o gol da sua equipe de forma provocativa contra a torcida adversária chutando a bandeira de canto", registrou o árbitro da partida.

Ao fim da partida, os jogadores do Corinthians demonstram irritação com a comemoração de Luciano. "Eu falei para ele: 'Cara, você chutou a bandeira do clube. É falta de respeito.' Pedi para que o torcedor também não jogasse coisa no campo. Falei o mesmo para os outros jogadores do São Paulo que vieram falar comigo, é questão de respeito. Somos adversários, mas sempre com muito respeito", declarou o volante Renato Augusto, um dos jogadores mais experientes em campo.