Robson Conceição tem carro arrombado e perde material de treino: 'Salvador está perdida'

25/07/2023 | 20:22



Robson Conceição é mais uma vítima da criminalidade que assombra o País. O boxeador campeão olímpico foi assaltado nesta terça-feira quando fazia fisioterapia no bairro de Pituba, em Salvador. O carro do atleta acabou arrombado e materiais de treino, além de itens pessoais, foram furtados.

"Salve, salve, galera. Daí você vem na fisioterapia, larga o carro aqui na rua e olha: quebraram o carro, veio", filmou o boxeador, mostrando o vidro do lado do passageiro destruído. "Quebraram o vidro e levaram minha bolsa com os materiais do treino", lamentou.

O pugilista, porém, celebrou o fato de o ladrão ou os ladrões "estarem com pressa." "A sorte é que a por... da carteira estava aqui (mostrou um local fechado entre os bancos). O cara 'tava' com pressa, mas levou meus óculos. Eram três. Não estão aqui", disse, também aliviado ao encontrar sua pochete.

Não escondeu sua indignação, contudo, com a falta de policiamento e segurança em um bairro nobre de Salvador. "Os caras aqui na Pituba estão barril (gíria para violento). Fazer o quê? Vamos treinar, o foco continua. Melhor rir do que chorar, né", continuou em seu desabafo.

Pouco depois, Robson Conceição viu que perdeu mais itens pessoais e prometeu acionar o seguro para, ao menos, arrumar o carro. Além do vidro, ainda teve a forração destruída.

"Ainda bem que não pegou minha carteira nem minha pochete. Menos pior", repetiu. Depois, fez um mea-culpa. "Mania de deixar as coisas dentro do carro. Deixo carteira, relógio, um punhado de coisas. Salvador está perdido", afirmou. "Mais tarde ligo para o seguro. E o prejuízo? Meu perfume, meu creme que usei só uma vez, minha sandália da Jordan (marca de calçados da Nike)..."