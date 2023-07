Mesmo com jejum, Tigre se mantém no G-8 da Série C

João Tollotti

Especial para o Diário



25/07/2023 | 19:35



O empate por 2 a 2 entre São José-RS e Volta Redonda fechou a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Esse resultado fez com que o São Bernardo FC, mesmo com um jejum de vitórias, conseguisse permanecer no G-8. A equipe está sem vitória nas últimas oito partidas, o Tigre tem sete empates, sendo cinco deles consecutivos.

As próximas rodadas prometem ser mais pesadas para o São Bernardo. O time da região vai enfrentar o líder e o vice-líder fora de casa. Qualquer tropeço daqui para frente pode significar a saída do grupo que avança à próxima fase.

A luz amarela está acesa, e o técnico Márcio Zanardi entende a situação, por isso e chama a responsabilidade, dizendo que se existe algum culpado é ele. “Neste jogo (contra o América-RN) a bola só não entrou, nós criamos no primeiro e segundo tempo, tivemos intensidade, mas a bola não entrou, e se forem procurar algum culpado, é o técnico”, afirmou.

O comandante do Tigre ainda relata como seus jogadores estão se dedicando nos treinos e nos jogos, e que todos do São Bernardo estão focados em ficar no G-8 para passar de fase.

Na segunda-feira, a equipe do Grande ABC tem o desafio de superar o atual líder da competição, o Brusque, em Santa Catarina, e mais que nunca os jogadores estão com as costas contra a parede e têm obrigação de vencer, caso queiram se se classificar para a segunda fase, buscando o acesso para o Brasileirão da Série B.

Zanardi compreende os desafios que estão por vir, mas acredita que seu time pode voltar aos caminho das vitórias. “A única coisa que eu não vou admitir é falta de vontade. E eles (jogadores) estão me entregando isso. Agora é trabalhar mais, porque só o trabalho vai fazer a gente sair dessa situação”.