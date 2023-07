Santo André reforça GCM com entrega de 52 novos armamentos

Beatriz Mirelle



25/07/2023 | 19:24



A Prefeitura de Santo André entregou ontem 50 pistolas, uma carabina semiautomática e uma espingarda para reforçar as ações da GCM (Guarda Civil Municipal). O investimento de R$ 327 mil é resultado de emendas parlamentares. A força de segurança conta atualmente com 300 pistolas e 517 agentes. A gestão da cidade afirma que 103 novos integrantes estão em treinamento e devem passar a integrar o quadro da coorporação até dezembro.

“O COI (Centro de Operações Integrada) e as ferramentas de monitoramento são tecnologias usadas em prol da segurança. Na semana passada, evitamos um roubo de carga e efetuamos a prisão graças às câmeras espalhadas pela cidade. Hoje, damois mais um passo importante com a chegada desse novo armamento”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O tenente-coronel Vlamir Luz Machado, secretário de Segurança Cidadã de Santo André, aponta que os equipamentos serão substituídos aos poucos, e que o armamento entregue ontem irá para a Romu (Ronda Ostensiva Municipal), que possui 38 agentes no momento. “No acervo ainda temos alguns revólveres. São poucos. A ideia é deixar toda a guarda padronizada com esse armamento mais moderno, que hoje é o escolhido pelas polícias do Brasil”, analisa. “Por ser uma arma de grosso calibre, iniciaremos a aplicação nas forças especiais da guarda, a Romu. A adaptação é mais fácil, considerando o tipo de serviço que eles prestam, ao atender ocorrências mais graves. Com os novos guardas que entrarão até dezembro, incluiremos esse setor. Então, enquanto vamos capacitando os demais agentes a lidarem com esses armamentos, a Romu receberá esses que estamos entregando hoje (ontem)”, complementou o secretário.<EM>

Questionado sobre os avanços em relação ao estudo da implementação da sede da Cavalaria da Polícia Militar em Santo André, discutido inicialmente em abril, Paulo Serra informa que a demanda ainda está sob estudo do secretário de Estado da Segurança Pública, Guilherme Derrite. “Queremos, nos próximos 60 dias, já ter o aval para poder anunciar a implementação na cidade. O projeto ainda está em análise.” <EM>

OPERAÇÃO DELEGADA

Ainda em abril, Santo André iniciou a Operação Delegada com a PM (Polícia Militar). De acordo com Vlamir Machado, o retorno desse complemento à segurança é observado pelo aumento de circulação de munícipes em espaços públicos. “Ela (operação) aumenta a quantidade de policiais militares nas ruas, em especial em pontos estratégicos como parques e corredores comerciais. A atuação é em conjunto com a guarda. Notamos que a população voltou a frequentar principalmente esses locais de lazer por se sentir mais segura.”

Com a operação, houve o incremento de até 30% do efetivo. O pagamento das horas extras é feito pelo município tanto aos PMs quanto para os GCMs.