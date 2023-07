União colocará cerca de R$ 240 bi no novo PAC em 4 anos, diz Rui Costa

25/07/2023 | 19:14



O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta terça-feira, 25, que a União deverá colocar cerca de R$ 60 bilhões por ano no novo PAC, o que deverá somar por volta de R$ 240 bilhões ao longo de todo o governo Lula.

Segundo ele, o volume total de investimentos será maior porque haverá atração de recursos privados. Costa afirmou que a obra do túnel Santos-Guarujá será uma obra do PAC realizada no formato de parceria público-privada.

O ministro deu as declarações em entrevista à BandNews. Na mesma conversa, disse que o lançamento do novo PAC será em 11 de agosto.