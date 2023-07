Filho de Pedro Bial e Giulia Gam desabafa sobre o que passou com a separação dos pais: - Até hoje eu tenho dor por causa disso

25/07/2023 | 19:11



Pedro Bial foi casado com a atriz Giulia Gam entre os anos de 1998 e 2000. Fruto do relacionamento, nasceu Theo Bial em 1998. Ao participar do podcast Pod People, o cantor abriu o jogo e desabafou sobre o período difícil que passou com a separação dos pais.

- A minha infância não foi fácil. Essa briga aí dos meus pais, a porrada comeu forte. Eu lembro que com seis anos de idade tinha que sair da escola para ir ao tribunal. Para uma criança é f**a passar por isso.

Theo revelou que, como na época não entendia muito bem a situação, sentia inveja de seus colegas que não tinham que passar pelo mesmo problema em suas casas.

- Os caras estão indo jogar bola tranquilão e eu tendo que ir a tribunal. Eu lembro de falar com o juiz, de falar para os advogados todos saírem da sala. Para mim, sempre foi uma questão difícil, porque, bem ou mal, é meu pai e minha mãe. Como vou apontar defeito de um ou de outro? Não vou, só vou ficar triste. Para a criança é muito difícil ficar longe de quem tem afeto. Esse vai e vem era muito complicado, ter que ir para a casa da minha mãe e para a casa do meu pai.

O músico revelou que até hoje sofre com o estresse emocional causado pela situação, mas agora lida com mais tranquilidade.

- Até hoje eu tenho dor por causa disso. E vou ter pro resto da vida, mas hoje eu falo disso com mais tranquilidade. Até os dez anos de idade eu brigava na escola, eu era explosivo. É complicado, essa coisa de família é doloroso mesmo, desabafou.

Atualmente, Pedro Bial é casado com a consultora de moda Maria Prata, com quem tem duas filhas; Laura, de quatro anos de idade, e Dora, de dois anos de idade. Já Giulia segue tendo apenas Theo como filho e está solteira.