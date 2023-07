Banda Cine reativa as redes sociais e fãs ficam enlouquecidos

25/07/2023 | 19:11



Se você foi um jovem ou um adolescente no começo dos anos de 2010, deve lembrar de algumas bandas famosas da época, como: NX Zero, Fresno, Restart, Forfun e a banda Cine, porque eles fizeram muito sucesso nesta época e com o tempo tiveram que romper a ligação musical que tinham.

Fazendao a alegria dos fãs e seguidores antigos destas bandas, algumas delas estão anunciando que vão fazer novos projetos juntos e até mesmo uma grande turnê - que é o caso do NX Zero, que é comandado por Di Ferrero.

Só que durante a tarde desta terça-feira, dia 25, os fãs da banda Cine notaram que os meninos do grupo reativaram as contas nas redes sociais e estão criando altas teorias de um comeback. Será que vem novo projeto?

Vale citar que DH Silveira, que é o vocalista da Cine, acabou aparecendo mais dos que os outros membros porque participou e ganhou de uma das edições antigas de A Fazenda. Arrasou!