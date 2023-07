Andressa Suita compartilha detalhes da festa de aniversário do filho mais novo, Samuel

25/07/2023 | 19:10



Andressa Suita não costuma postar fotos de sua vida pessoal nas redes sociais e prefere deixar os seguidores de queixo caído com seus ensaios fotográficos e trabalhos. Entretanto, essa não é uma regra que a famosa segue à risca, já que compartilha alguns cliques de momentos especiais com Gusttavo Lima e os dois filhos, Gabriel, de seis anos de idade, e Samuel, de cinco anos de idade.

Desta vez, Andressa quebrou as regras por um motivo super especial: o aniversário do filho mais novo. Através do feed, ela publicou uma série de fotos da festa de aniversário com o tema Roblox - uma plataforma de jogos - que o pequeno ganhou.

Nos cliques publicados por Suita, podemos ver que Samuel estava muito feliz com a comemoração, já que estava rodeado dos pais, do irmão e dos amigos. Já na legenda, a mamãe babona não conseguiu segurar as emoções e felicitou o caçula.

Cinco anos de idade do nosso Samuel. Te amamos muito meu filho, que Deus te abençoe e te proteja sempre? Continue sendo esse filho incrível que vc é? Amamos você! Parabéns!

Apesar de não ter compartilhado uma série de fotografias, Gusttavo Lima não deixou a data importante passar. Nos Stories, ele postou uma foto antiga com Samuel, quando o garoto ainda era um bebê.