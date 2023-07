Sport anuncia o retorno do experiente atacante Diego Souza: 'Meu coração é rubro-negro'

25/07/2023 | 18:30



Diego Souza está oficialmente de volta ao Sport para o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 38 anos chegou no Recife na última sexta-feira e foi recebido no aeroporto com uma enorme festa pela torcida, que o considera como ídolo, mas a assinatura do contrato ocorreu apenas nesta terça-feira. O anúncio oficial pelas redes sociais veio com juras de amor do atacante pelo clube nordestino.

"Muito feliz em voltar para casa! Um lugar onde minha família sempre foi muito bem recebida. Agradeço a Deus pela oportunidade novamente de vestir as cores do Maior do Nordeste. Vamos todos juntos, em busca dos nossos objetivos! Eu amo Recife. Eu amo o Sport Recife", publicou Diego Souza em suas redes sociais.

Esta será a terceira passagem do experiente jogador pelo Sport. Com a camisa do clube, Diego tem 173 jogos, com 57 gols e 38 assistências. Seu melhor momento no Recife foi em 2017, quando chegou a ser convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira. Na carreira, acumula passagens por Grêmio, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Vasco e Atlético-MG.

"O Sport é gigante! O Sport é o maior do Nordeste e me conquistou. Entendeu? Eu sou fácil. Me conquistou, eu vou. E fiquei o ano seguinte pra botar pra f... E vou voltar. Vou voltar e vou botar pra f... de novo. Eu amo o Recife, eu amo o Sport Recife, não tem jeito. Meu coração é rubro-negro. Não adianta", publicou o clube em vídeo na rede social, relembrando um áudio vazado de Diego Souza em 2016, quando saiu de Recife para jogar no Fluminense.

Diego retorna ao Sport após deixar o Grêmio de Renato Gaúcho ao final de contrato. O atacante estava em Porto Alegre desde 2020 e viveu boas temporadas com o clube, mas caiu para a condição de reserva com a chegada de Luis Suárez e perdeu seu espaço no elenco.