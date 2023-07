Sandra Annenberg revela detalhes sobre cena íntima com Edson Celulari: - Testada ao extremo

25/07/2023 | 18:11



Sandra Annenberg é muito conhecida por ser apresentadora na TV Globo e por alguns de seus memes que circulam nas redes sociais. Entretanto, a carreira da jornalista não é só isso. Antes de se apaixonar pelo jornalismo, Sandra já foi atriz, modelo e já comandou programas infantis. Por conta disso, ela tem diversas experiências para contar aos internautas.

Segundo o jornal Metrópoles, Annenberg contou uma das histórias de seu passado durante o programa Que História É Essa, Porchat?, que vai ao ar nesta terça-feira, dia 25. Na ocasião, a apresentadora tinha se candidatado para fazer parte do elenco de uma minissérie dirigida por Walter Avancini.

- Ela era uma jovem, estava começando a vida, não tinha muita experiência naquele assunto? Eu me identifiquei com ela nesse momento, confessou.

Entretanto, ao chegar no set de gravações, Sandra descobriu que precisaria gravar uma cena íntima com Edson Celulari. Mesmo empolgada com o novo trabalho, a apresentadora acabou questionando o diretor, já que esta seria a primeira vez dela na frente das câmeras.

Porém, a conversa não deu muito certo... Isso porque Walter teria falado para ela tirar a roupa e ir para a cama gravar a cena. No programa, ela ainda revelou que não gostou da experiência e ficou chocada.

- Eu nunca fiz cena, quem dirá nua. Tirei a roupa e fui pra cama. Não era isso? Ninguém grava isso como primeira cena. Não deu nem pra entrar no personagem! Mas começamos por aí, pela cena mais difícil que tinha. Eu fui testada ao extremo porque foi um choque.