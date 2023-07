Driblando rivalidades, Carol Dantas faz vídeo chamada e compra roupinhas para filha de Neymar Jr.

25/07/2023 | 18:10



Carol Dantas ganhou bastante destaque na mídia porque é a mãe do primeiro filho de Neymar Jr., Davi Luca, e com o tempo a criança foi crescendo e o relacionamento da influenciadora com o jogador de futebol acabou não vingando.

Mas mesmo com o término, eles mantém uma boa relação muito por conta do filho que eles tem em comum. E caso você não saiba, Neymar Jr. será pai pela segunda vez, agora de um outro relacionamento que ainda mantém com Bruna Biancardi.

E se você pensa que a ex-namorada do jogador de futebol não tem uma boa relação com a atual noiva dele, você está bem enganado. Pois é, Carol Dantas foi fotografada fazendo compras de roupinhas para a irmã de seu filho mais velho.

Super fofa, a influenciadora surgiu mostrando algumas meias rosinhas em uma vídeo chamada com Bruna Biancardi. Que amizade mais fofa, né!?