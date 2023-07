Larissa Manoela abre auditoria para saber o destino de seus ganhos que eram controlados por sua mãe

25/07/2023 | 18:10



Como você vem acompanhando, a relação entre Larissa Manoela e sua família não é a das melhores no momento. E o Fofocalizando revelou mais um capítulo no desenrolar das polêmicas ao redor da atriz. Segundo o programa, a relação entre Larissa e seus pais, principalmente com sua mãe, Silvana Taques, começou a ser abalada com o namoro da artista com André Luiz Frambach.

A última atualização ao redor da relação entre as duas foi que a mãe de Larissa Manoela teria vendido a mansão da atriz em Orlando, nos Estados Unidos, sem o consentimento da filha. Além disso, já havia sido divulgado que, apesar de Larissa ganhar muito dinheiro com seus filmes e novelas desde pequena, a mãe da atriz não permitia que a garota tivesse acesso aos seus ganhos visto que Silvana dava uma mesada para a artista.

Com tantos desdobramentos, o programa desta terça-feira, dia 25, divulgou que Larissa abriu uma auditoria e também um inventário - ou seja, um levantamento de todos os bens da atriz - para saber o destino de seus ganhos e o restante do patrimônio que esteve sob a tutela da mãe por muitos anos. Segundo o Leo Dias, o patrimônio da artista chega a mais de 30 milhões de reais!