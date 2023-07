Microsoft amplia lucro na comparação anual do 4º trimestre fiscal e supera expectativas

25/07/2023 | 17:35



A Microsoft registrou lucro líquido de US$ 20,1 bilhões no quarto trimestre fiscal. O resultado representa uma avanço de 20% em relação ao ganho de US$ 16,7 bilhões apurado em igual período de 2022.

Segundo balanço divulgado há pouco, a empresa teve lucro de US$ 2,69 ajustado por ação, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,55.

A companhia informou ainda ter obtido receita de US$ 56,2 bilhões no trimestre encerrado em junho, um crescimento de 8% na comparação com o mesmo intervalo do ano anterior, contra projeção pouco menor de US$ 55,485 bilhões do FactSet.

Um dos principais condutores de crescimento da Microsoft nos últimos anos, a divisão de computação em nuvem viu a receita saltar 16% na base comparativa anual, a US$ 30,3 bilhões.

"Continuamos focados em liderar a nova mudança de plataforma de inteligência artificial (IA), ajudando os clientes a usar o Microsoft Cloud para obter o máximo valor de seus gastos digitais e impulsionando a alavancagem operacional", disse o CEO da empresa, Satya Nadella.

Por outro lado, no ano fiscal completo, a Microsoft registrou queda de 1%, a US$ 72,36 bilhões, no lucro líquido em termos ajustados. Os valores calculados incluem um "impacto negativo de US$ 1,2 bilhão na receita operacional", informou a empresa.

Apesar de números que superaram expectativas, por volta 17h30 (de Brasília), a ação da Microsoft recuava 0,75% no after hours em Nova York.