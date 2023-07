Programa ALI promovido pela Prefeitura de Mauá e Sebrae oferece oportunidades para pequenas e microempresas

Da Redação



25/07/2023 | 17:21



Nesta quinta-feira (27/07), das 8h às 13h, o Sebrae Aqui, localizado no Paço Municipal da cidade, será palco de um plantão especial destinado a esclarecer dúvidas e auxiliar nas inscrições para a "Jornada da Inovação". Esse programa é parte do projeto ALI (Agente Local de Inovação) e conta com a parceria da Secretaria de Trabalho e Renda e Empreendedorismo da Prefeitura de Mauá.

O objetivo principal dessa iniciativa é impulsionar os resultados de pequenas e microempresas (EPP e ME), proporcionando-lhes suporte para avanços e aprimoramentos em suas atividades.

A "Jornada da Inovação" oferece um acompanhamento de seis meses, com encontros individuais e coletivos, somando um total de seis e três, respectivamente. Além disso, inclui também um sprint de inovação, no qual são identificados problemas e implementadas soluções com o intuito de impulsionar o faturamento ou reduzir custos das empresas participantes.

Para se candidatar a esse programa, as empresas interessadas devem possuir CNPJ ativo e ter sua sede localizada no Grande ABC. A inscrição proporcionará ao participante a chance de expandir sua rede de contatos e ter acesso a materiais exclusivos.

As inscrições já estão abertas, e o plantão na agência Sebrae Aqui, situada na Avenida João Ramalho, 205, térreo, Vila Noêmia, será uma excelente oportunidade para os empreendedores tirarem suas dúvidas e se cadastrarem nessa jornada de desenvolvimento e inovação.

Para mais informações sobre o programa e inscrições, os interessados podem entrar em contato pelo telefone: (11) 4512-7736.