Acisbec realiza evento "Mulheres que Inspiram" em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra

Da Redação



25/07/2023 | 17:14



A Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo (ACISBEC) sediou na manhã desta terça-feira (25) o evento "Mulheres que Inspiram". A iniciativa foi organizada em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha, que também é comemorado nesta data. O programa contou com palestras e uma exposição empreendedora, reunindo grupos e movimentos que apoiam o empreendedorismo feminino e discutiram questões relacionadas à igualdade de gênero.

A realização do evento foi uma parceria entre o movimento empreendedor Conecta de São Bernardo, a Associação de Diabetes de São Bernardo do Campo (Adisbec) e o núcleo de São Bernardo do Grupo Mulheres do Brasil, presidido pela empresária Luiza Trajano.

O presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, enfatizou a relevância do evento para fomentar o empreendedorismo e conscientizar sobre a importância da igualdade de gênero. Além disso, ressaltou que a ação está em consonância com o Projeto Cidades Antirracistas, recentemente assinado por São Bernardo, tornando-se a primeira cidade da Região Metropolitana do Estado a aderir a esse compromisso. O presidente destacou a importância de diversas iniciativas para abordar questões sociais na sociedade.

Tatiana Silva, representante do Conecta, ressaltou que o evento é uma união de esforços entre áreas como saúde, educação e iniciativa privada, com o objetivo de promover e apoiar o empreendedorismo, incentivando-o em todos os setores.

Sandra Nascimento, vice-presidente do Grupo Mulheres do Brasil, também enfatizou a valorização do empreendedorismo, destacando seu papel fundamental na economia da cidade e na valorização da mulher.

A fundadora da Adisbec, Claudete Munhoz, explicou que a associação também participa de iniciativas que auxiliam o empreendedorismo, incluindo a geração de renda para pessoas com diabetes. A associação oferece acolhimento e tratamento com profissionais como psicólogo e nutricionista, além de promover atividades físicas. O objetivo é incentivar a reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho e mostrar diferentes possibilidades e formas de apoio.

O evento contou com uma exposição de mulheres empreendedoras de diversas áreas, incluindo artesanato, moda feminina, íntima e sex shop, cosméticos e dermocosméticos, entre outros segmentos.

A programação do evento "Mulheres que Inspiram" abordou temas importantes e relevantes, incluindo palestras sobre Educação e Conhecimento, Mulher em Situação de Violência, Saúde Mental e Desafio X Propósito.

A ACISBEC, fundada em 27 de setembro de 1944, é uma instituição com mais de sete décadas de existência e tem como presidente Valter Moura Júnior. A associação possui sede própria com uma ampla estrutura que inclui auditório para 400 pessoas, salas de reunião, espaço para feiras e fóruns de negócios, cursos e palestras, entre outros serviços prestados em benefício dos associados e da comunidade local.