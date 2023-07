Sósia de Marília Mendonça se pronuncia após ser atacada por encontrar com Dona Ruth e filho da cantora

25/07/2023 | 17:10



Apesar de ter morrido em novembro de 2021, Marília Mendonça ainda é muito lembrada por sua família, amigos e fãs. E para que a saudade fique um pouquinho menor, algumas mulheres usam as redes sociais para mostrarem que são super parecidas com a cantora. Como você viu, Dona Ruth, mãe da artista, encontrou com uma das sósias da dona do hit Infiel.

Entretanto, o encontro não foi muito bem visto por alguns internautas. Isso porque, durante um Stories gravado por Juliana Cavalheiro, o filho de Marília, Leo, estava com uma cara mais séria. A expressão do pequeno fez com que a web achasse o encontro inapropriado, já que o garoto poderia ficar confuso. Por conta da polêmica, Dona Ruth não pensou duas vezes em defender Juliana.

Mas, as declarações não pararam por aí! A sósia de Marília Mendonça conversou com o Fofocalizando, programa do SBT, e deu mais detalhes sobre o encontro com a mãe e o filho da cantora. Segundo ela, apesar de Leo parecer confuso, foi algo do momento, já que ele tinha brincado com ela anteriormente.

- A Dona Ruth chegou com a família. Como ela já me conhecia, ela olhou e sorriu. Ela se aproximou, e eu fui ao encontro da família dela. Infelizmente, existem pessoas más que pegaram um trecho do Léo com aquela carinha [fechada], não pegaram a parte que ele estava sorridente, brincando.

Em seguida, Juliana Cavalheiro confessou que sua intenção não foi desrespeitar o legado de Marília. Apesar de se parecer com a artista, a sósia pretende ter sua própria carreira.

- Não pretendo ser cover da Marília, pretendo fazer minha carreira artística. Quero pedir perdão para vocês que pensaram isso sobre mim.

Já nas redes sociais, Juliana agradeceu o programa e Dona Ruth:

Obrigada, Fofocalizando, por entrar em contato comigo e assim poder esclarecer essa polêmica? Obrigada pelas palavras de carinho dirigidas a mim e a Dona Ruth! Esse dia foi muito especial, onde teve conversas, risadas e muita alegria, que ficarão registradas em minha memória para sempre.